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    Соболев прокомментировал свой дубль в ворота «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    • Игрок оформил дубль.
    • Его признали лучшим в матче.
    • «Спартак» уступал в счете до 74-й минуты.

    – Долгое время у «Спартака» ничего не получалось в атаке, а тут два подарка от Игоря Лещука. Как оценить игру и эти эпизоды?

    – Если говорить в целом по игре, то начали ее с 0:1. «Динамо» играло по‑другому, нам нужно было отыгрываться. Такие голы – это и есть накал дерби, хорошо, что так получилось.

    – Вы каждый раз оказывались в нужное время и в нужном месте, дорабатывали эпизод до конца. Была чуйка, что ошибки возможны?

    – Нападающий всегда должен верить в такие моменты, идти на добивание и отскоки. 100 раз побежишь и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь и отскочит. Поэтому нужно добегать до конца.

    – «Спартак» весной не забивал в РПЛ, а сегодня два мяча. Чего не хватало раньше?

    – Не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не верить в друг друга, в команду, то никого не победить. Мы были единым целым, играли друг за друга. В дерби может произойти все что угодно.

    – Что дает эта победа «Спартаку»?

    – Долго не могли выиграть в РПЛ. Надеюсь, что это только начало. Впереди у нас тяжелый календарь, нужно выжать максимум и идти дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 22:07
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    Комментарии (27)
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    Ziklop
    1712517214
    молодца добежал в нужный момент! но вот зачем валишь при касании у штрафной? а еслиб Зиньковский завалился и лежал, не было бы второго гола! а то упал Соболь у штрафной, мяч просрал и атака на ваши ворота пошла, а судья и не свистнул!
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    VVM1964
    1712517354
    Ну остается только поздравить с дублем, пусть и в большей мере курьезным, но ведь как важно в нашей жизни оказаться в нужном месте в нужное время или наоборот не оказаться в ненужное время в ненужном месте... ну или скажем зайти или не зайти не "в ту дверь" !!! ... )
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    Plyash
    1712517632
    Чуйка - это хорошо,три очка принесла...
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    Pourquoi pas
    1712517793
    Муха - она всегда на запах...
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    Томик
    1712518821
    Спасибо, Саша!
    Ответить
    ySS
    1712518969
    Целого не видно, ну а Сане, конечно, спасибо за настойчивость
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    Sky Spartak
    1712519150
    Хорошо, что доиграл моменты...повезло... Но как бы с Сочи не обсерится..а то опять поверят в себя и профукают обычный матч..
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    mutabor0992
    1712522990
    Ну теперь ты Сашка-добегашка!А Умяров все-равно бедоносец и опущенец.Гнать взашей из команды!
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    СпорЦмен
    1712523251
    Стыдно за дельфина и его недокоманду!
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    SLADE2019
    1712563096
    Посмотрю, как он добегать будет дальше. С Локо, с конями. Вчера получили два суперподарка. Зачем столько об этом писать? Такие мячи с закрытыми глазами забивать надо. Сама игра - еще одно подтверждение бездарности главного тренера. Если объективно, конечно же писать.
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