Соболев прокомментировал свой дубль в ворота «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Игрок оформил дубль.

Его признали лучшим в матче.

«Спартак» уступал в счете до 74-й минуты.

– Долгое время у «Спартака» ничего не получалось в атаке, а тут два подарка от Игоря Лещука. Как оценить игру и эти эпизоды?

– Если говорить в целом по игре, то начали ее с 0:1. «Динамо» играло по‑другому, нам нужно было отыгрываться. Такие голы – это и есть накал дерби, хорошо, что так получилось.

– Вы каждый раз оказывались в нужное время и в нужном месте, дорабатывали эпизод до конца. Была чуйка, что ошибки возможны?

– Нападающий всегда должен верить в такие моменты, идти на добивание и отскоки. 100 раз побежишь и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь и отскочит. Поэтому нужно добегать до конца.

– «Спартак» весной не забивал в РПЛ, а сегодня два мяча. Чего не хватало раньше?

– Не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не верить в друг друга, в команду, то никого не победить. Мы были единым целым, играли друг за друга. В дерби может произойти все что угодно.

– Что дает эта победа «Спартаку»?

– Долго не могли выиграть в РПЛ. Надеюсь, что это только начало. Впереди у нас тяжелый календарь, нужно выжать максимум и идти дальше.