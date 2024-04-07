Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны анонсировал завершение международной карьеры.
33-летний поляк заявил, что уйдет из сборной после Евро-2024.
«Я уйду после чемпионата Европы. Никто не сможет переубедить меня.
Моя семья знает, каковы наши планы, и я думаю, они понимают, что это естественный порядок вещей.
Нет смысла начинать новый цикл подготовки к чемпионату мира, если не удастся его завершить», – сказал Щесны.
- Голкипер выступает за сборную Польши с 2009 года.
- Его статистика: 81 матч, 77 пропущенных голов.
- В группе Евро-2024 поляки сыграют с Нидерландами, Австрией и Францией.