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    Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны анонсировал завершение международной карьеры.

    33-летний поляк заявил, что уйдет из сборной после Евро-2024.

    «Я уйду после чемпионата Европы. Никто не сможет переубедить меня.

    Моя семья знает, каковы наши планы, и я думаю, они понимают, что это естественный порядок вещей.

    Нет смысла начинать новый цикл подготовки к чемпионату мира, если не удастся его завершить», – сказал Щесны.

    • Голкипер выступает за сборную Польши с 2009 года.
    • Его статистика: 81 матч, 77 пропущенных голов.
    • В группе Евро-2024 поляки сыграют с Нидерландами, Австрией и Францией.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    07.04.2024 16:12
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