В 23 туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Балтикой». Игра состоится в воскреснеье, 7 апреля, и начнется в 16:00 по мск.

«Зенит»

Петербуржцы идут на втором месте с 41 баллом. Команда выиграла 12 матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Команда забила 40 голов и пропустила 19 мячей. Отметим, подопечные Семака отстают от «Краснодара» на два балла, но имеют игру в запасе. В предыдущем матче «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1).

«Балтика»

Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15 месте в турнирной таблице. Команда выиграла четыре встречи, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Балтика» забила 14 голов и пропустила 25 мячей. Калининградцы на три балла отстают от зоны стыковых матчей и пребывают в зоне прямого вылета. В предыдущем матче команда уступила ЦСКА – 0:1.

Прогноз на матч «Зенит» – «Балтика»

В трех последних очных встречах побеждал «Зенит», еще в одной игре – «Балтика». В предстоящем матче поставим на команду Семака – 1.32.