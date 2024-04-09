Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сказал, что «Зениту» для победы над «Балтикой» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ пришлось выложиться по полной программе.

«Еще перед игрой говорил, что «Зенит» – фаворит. Но всe же Игнашевич дал понять перед матчем, что «Балтика» будет очень хорошо готова к игре. В принципе, так и получилось: команда гостей организованно действовала в обороне, при перехвате мяча большими силами шла вперед. Балтийцы хорошо подготовились функционально, в результате в первом тайме один из лидеров сезона сумел забить аутсайдеру лишь один гол.

В концовке первой половины сумел отличиться Педро и снова доказал, что является качественным приобретением для «Зенита». Да, ему в силу возраста пока тяжело играть от начала и до конца матча, но моменты создает, забивает, исполняет. В очередной игре сумел забить гол, который в итоге стал победным.

Если в первом тайме «Зенит» поддушивал соперника, то после перерыва такого давления уже не было. «Балтика» игру выровняла, матч шeл на встречных курсах. Правда, реализовать моменты команды не смогли. Но здесь стоит отметить и вратарей, которые выручали. Скажу также, что «Балтика» не отбивалась, продолжала организованно действовать в обороне и во втором тайме. Гости шли вперед большими силами и напрягали соперника до последнего.

«Зенит» относился к сопернику серьезно, понимая, что терять очки сейчас нельзя. В итоге для достижения победы с минимальным счeтом им пришлось выложиться по полной программе. «Балтика», хотя и проиграла, но оставила хорошее впечатление. Команда Игнашевича всe ещe в зоне вылета, но вполне может побороться с соседями за сохранение прописки в МИР РПЛ», – написал Бубнов.