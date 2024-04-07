Быстров двумя словами описал игру «Зенита» в матче с «Балтикой»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал петербургскую команду за матч с «Балтикой» (1:0).

«Сегодня мы увидели сонное царство в исполнении «Зенита». Счет 1:0 в домашнем матче. И давать «Балтике» атаковать в конце матча… такое непозволительно для «Зенита». Конечно, хочется более яркой игры и более уверенной победы.

«Зенит» все утраивало, поэтому они спокойно катали мяч. Это не футбол, а катание мяча», – сказал Быстров.