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    • Быстров двумя словами описал игру «Зенита» в матче с «Балтикой»

    Быстров двумя словами описал игру «Зенита» в матче с «Балтикой»

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал петербургскую команду за матч с «Балтикой» (1:0).

    «Сегодня мы увидели сонное царство в исполнении «Зенита». Счет 1:0 в домашнем матче. И давать «Балтике» атаковать в конце матча… такое непозволительно для «Зенита». Конечно, хочется более яркой игры и более уверенной победы.

    «Зенит» все утраивало, поэтому они спокойно катали мяч. Это не футбол, а катание мяча», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 19:51
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    Комментарии (17)
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    AtticusFinch
    1712508827
    Полностью согласен -я бы ещё добавил слово позор...билеты небось недешевые! А они такую порнуху устроили!
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    СпорЦмен
    1712508889
    2 словами - игра Семака. Физрук достал.
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    ss21
    1712510512
    Латышонок спас Балтику от разгрома. Отдельно отмечу балерину со свистком свистевшую в пользу Зенита.
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    Вомбат
    1712511496
    В целом да, сонное царство, но для второго тайма лучше подоходит одно слово на букву г.
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    ФК Пупсик
    1712514155
    Да уж ...
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    vvv123
    1712515340
    Старьё зенитовское сказало, пусть молодежь играет. Вот Педро и старался, а остальные смотрели на дурочка!
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    Plyash
    1712568281
    Педро хороший мальчик,бережёт ноги авторитетов,пусть отдохнут.Респект.
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