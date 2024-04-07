Педро высказался о своей результативности в последних матчах за «Зенит»

Форвард «Зенита» Педро дал комментарий после матча с «Балтикой» (1:0). 18-летний бразилец стал автором единственного гола в этой встрече.

В прошлом матче со «Спартаком» Педро сделал дубль.

«Что касается голов, испытываю большую радость и счастье. Сегодня смог помочь команде. Надеюсь, впереди будет ещe много поводов для радости. Буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и отдавать передачи.

Была сложная игра, и мяч не шeл в ворота. Вратарь вытащил много моментов, спасал на ленточке и играл очень ярко. Мы упустили множество моментов, которые не должны упускать. Думаю, из-за этого в концовке было довольно нервно. Главное, что мы победили. Будем усиленно работать – впереди очень важные матчи», – сказал Педро.