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    • Педро высказался о своей результативности в последних матчах за «Зенит»

    Педро высказался о своей результативности в последних матчах за «Зенит»

    Форвард «Зенита» Педро дал комментарий после матча с «Балтикой» (1:0). 18-летний бразилец стал автором единственного гола в этой встрече.

    В прошлом матче со «Спартаком» Педро сделал дубль.

    «Что касается голов, испытываю большую радость и счастье. Сегодня смог помочь команде. Надеюсь, впереди будет ещe много поводов для радости. Буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и отдавать передачи.

    Была сложная игра, и мяч не шeл в ворота. Вратарь вытащил много моментов, спасал на ленточке и играл очень ярко. Мы упустили множество моментов, которые не должны упускать. Думаю, из-за этого в концовке было довольно нервно. Главное, что мы победили. Будем усиленно работать – впереди очень важные матчи», – сказал Педро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2024 20:52
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1712513884
    «Стыдно за СпартаГ!» — добавил в конце Педро.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1712515522
    Педро верим
    Ответить
    vvv123
    1712515688
    Да куль они стоят, пришлось мне постараться - сказал Педро!
    Ответить
    BAIv
    1712561169
    Бычки тебя затопчут! Маленький ты очень Педриньо! Зенит отдаст нам первое место,в следующей игре!
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