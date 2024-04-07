В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А встречаются «Кальяри» и «Аталанта». Игра состоится в Кальяри, начало – в 19:00 (мск).

«Кальяри»

Команда Клаудио Раньери набрала 27 очков и находится на 16-м месте в Серии А. Хозяева поля добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 30:51.

Отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.

«Аталанта»

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает 6-е место. Подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 54:32.

Отставание от зоны Лиги чемпионов – 7 очков при игре в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Кальяри» – «Аталанта»

«Аталанта» успешнее играет против «Кальяри» в гостях. Полагаем, что бергамаски победят и продолжат борьбу за ЛЧ. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.