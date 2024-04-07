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    • «Кальяри» – «Аталанта»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 7 апреля

    «Кальяри» – «Аталанта»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А встречаются «Кальяри» и «Аталанта». Игра состоится в Кальяри, начало – в 19:00 (мск).

    «Кальяри»

    Команда Клаудио Раньери набрала 27 очков и находится на 16-м месте в Серии А. Хозяева поля добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 30:51.

    Отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.

    «Аталанта»

    «Аталанта» набрала 50 очков и занимает 6-е место. Подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 54:32.

    Отставание от зоны Лиги чемпионов – 7 очков при игре в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 24.09.23 «Аталанта» – «Кальяри» – 2:0;
    • 06.02.22 «Аталанта» – «Кальяри» – 1:2;
    • 06.11.21 «Кальяри» – «Аталанта» – 1:2;
    • 14.02.21 «Кальяри» – «Аталанта» – 0:1;
    • 04.10.20 «Аталанта» – «Кальяри» – 5:2.

    Прогноз на матч «Кальяри» – «Аталанта»

    «Аталанта» успешнее играет против «Кальяри» в гостях. Полагаем, что бергамаски победят и продолжат борьбу за ЛЧ. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.

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    «Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:35
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