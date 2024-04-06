Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал судью матча с «Крыльями Советов»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров Павла Кукуяна и Яна Бобровского, работавших на матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Самарцы победили со счетом 2:1.

Обе команды реализовали пенальти в этой игре.

Уральцы на 60-й минуте остались вдесятером в результате удаления Итало.

– Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал.

Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовет его посмотреть эпизод. Главный судья видел эпизод и показал желтую карточку, зачем звать его к монитору? Бобровский прибил нас и в Казани, когда поставил пенальти.

Когда судья свистнул, я думал что игрок «Крыльев» ударил Итало. Я разговаривал со специалистами все говорят, что фол должен быть в другую сторону. А он показывает желтую.

Я спросил у судьи, когда он уходил, он говорит, что там полный рот крови. Но человек потом доиграл всю игру.

– Видите ли смысл обращаться в ЭСК РФС?

– Мы будем обращаться, но а толку? Уберут главного судью, а Бобровский – непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь – это ужас. Но он продолжает судить, у него все нормально и все в жизни хорошо.