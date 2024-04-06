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    • Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал судью матча с «Крыльями Советов»

    Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал судью матча с «Крыльями Советов»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров Павла Кукуяна и Яна Бобровского, работавших на матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Самарцы победили со счетом 2:1.
    • Обе команды реализовали пенальти в этой игре.
    • Уральцы на 60-й минуте остались вдесятером в результате удаления Итало.

    – Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал.

    Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовет его посмотреть эпизод. Главный судья видел эпизод и показал желтую карточку, зачем звать его к монитору? Бобровский прибил нас и в Казани, когда поставил пенальти.

    Когда судья свистнул, я думал что игрок «Крыльев» ударил Итало. Я разговаривал со специалистами все говорят, что фол должен быть в другую сторону. А он показывает желтую.

    Я спросил у судьи, когда он уходил, он говорит, что там полный рот крови. Но человек потом доиграл всю игру.

    – Видите ли смысл обращаться в ЭСК РФС?

    – Мы будем обращаться, но а толку? Уберут главного судью, а Бобровский – непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь – это ужас. Но он продолжает судить, у него все нормально и все в жизни хорошо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 20:48
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    Комментарии (11)
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    portero
    1712426548
    Гриша слоаа тут не помогут, судейки всегда выполняли и выполняют заказ.... Это было и в советские времена, и сейчас , и не только у нас везде судеки вносят свою лепту... Надо отдать всё, чтобы получилось выиграть. Как вариант наказывать судеек...
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    TIMOTHY
    1712426678
    Судьи печеньки любят)
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    СпорЦмен
    1712431991
    Не знаю что больше бесит: люди которые ноют после судейства или судьи, которые становятся главными героями матча? Знаю одно, сви.ньи и ноют и покупают!
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    ScarlettOgusania
    1712436536
    дядя Гриша, не всё уралу масленица, в матче со Спартаком судья не заметил, что был пенальти, да и ты не заметил, но футбольный бог всё видит, и наказывает по делам твоим, Гриша) не истери, прими, этот подарок судьбы - судейство от питерских бакланов Кухуяна и Яна Бобровского)))
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