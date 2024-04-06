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    • Радимов объяснил, за счет чего Адиев может спасти «Ахмат» от вылета из РПЛ

    Радимов объяснил, за счет чего Адиев может спасти «Ахмат» от вылета из РПЛ

    Владислав Радимов порассуждал о перспективах Магомеда Адиева во главе «Ахмата».

    • Тренер возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.
    • Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.
    • «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.

    «Поторопились с отставкой Ташуева в начале. С Ромащенко, конечно, были качели. Начало впечатляющее, потом серия из поражений, потом что‑то выправили.

    После зимних сборов думал, что пойдет гораздо лучше. Но последней каплей стал вылет [из Кубка России] от «Оренбурга».

    Что касается Адиева, перемены назревали, ведь «Ахмат» уже борется за выживание. Надо встряхнуть команду. Адиев уже знаком, он второй раз заходит в клуб.

    Он уже доказал своей работой в сборной Казахстана. Психология будет такая, что он может поменять происходящее в клубе«, – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 10:10
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