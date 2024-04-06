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    • «Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз на матч 28 тура Бундеслиги, 6 апреля

    «Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз на матч 28 тура Бундеслиги, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 28-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Хайденхайм» и «Бавария». Игра состоится в Хайденхайме, начало – в 16:30 (мск).

    «Хайденхайм»

    Команда Франка Шмидта набрала 30 очков и располагается на 11-м месте в Бундеслиге. «Хайденхайм» добыл 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей 38:47.

    От зоны вылета команда оторвалась на 10 очков.

    «Бавария»

    «Бавария» набрала 60 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Томаса Тухеля добыли 19 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 78:33.

    От лидирующего «Байера» мюнхенцы отстают на 13 очков.

    Очные встречи

    Результаты предыдущих встреч команд:

    • 11.11.23 «Бавария» – «Хайденхайм» – 4:2 (Бундеслига);
    • 03.04.19 «Бавария» – «Хайденхайм» – 5:4 (Кубок Германии);

    Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бавария»

    «Баварии» 9 апреля предстоит тяжелейший матч Лиги чемпионов в Лондоне. Шансов выиграть Бундеслигу нет, поэтому приоритет наверняка будет отдан еврокубку. У «Хайденхайма» есть шансы. Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:06
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