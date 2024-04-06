Тухель прокомментировал поражение «Баварии» от «Хайденхайма»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги гостевого матча 28-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:3).

«Подобного на таком уровне происходить не должно. Мы все держали под контролем до перерыва, сейчас сложно объяснить это. У нас проблемы с тем, чтобы поддерживать заданный уровень, и сегодняшняя игра, увы, стала очередным тому подтверждением.

Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма после того, как сделали много хорошего до перерыва. Затем у нас еще были 3-4 голевых момента, но мы их не реализовали. И мы позволяли сопернику забивать слишком простые мячи», – сказал Тухель.