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    • Тухель прокомментировал поражение «Баварии» от «Хайденхайма»

    Тухель прокомментировал поражение «Баварии» от «Хайденхайма»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги гостевого матча 28-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:3).

    «Подобного на таком уровне происходить не должно. Мы все держали под контролем до перерыва, сейчас сложно объяснить это. У нас проблемы с тем, чтобы поддерживать заданный уровень, и сегодняшняя игра, увы, стала очередным тому подтверждением.

    Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма после того, как сделали много хорошего до перерыва. Затем у нас еще были 3-4 голевых момента, но мы их не реализовали. И мы позволяли сопернику забивать слишком простые мячи», – сказал Тухель.

    • «Бавария» занимает второе место с 60 очками после 28 туров. Отставание от «Байера» составляет 16 очков.
    • «Хайденхайм» идет 10-м с 33 очками.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    06.04.2024 21:10
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1712432421
    У Баварии 1Х Бет случайно не партнёр?
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