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    • Реакция Мюллера на поражение «Баварии» от «Хайденхайма» с 2:0

    Реакция Мюллера на поражение «Баварии» от «Хайденхайма» с 2:0

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Хайденхайма» в 28-м туре Бундеслиги (2:3).

    • Мюнхенцы вели 2:0.

    «Всем понятно, что мы сейчас не в лучшем периоде истории «Баварии». Игра с «Хайденхаймом» состояла из двух разных таймов. Мы защищались не шедеврально.

    Во втором тайме уже были проблемы в атаке. Не реализовали моменты. «Хайденхайм» в итоге перевернул ситуацию.

    Результат не изменить. Во вторник против «Арсенала» в ЛЧ выложимся по полной», – цитирует Мюллера твиттер Bayern & Germany.

    • Через неделю «Бавария» может утратить шансы на чемпионство.
    • Последний раз мюнхенцы не выиграли Бундеслигу в 2012 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:00
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
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    Во всем виноват КЕЙН!!!...)))
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