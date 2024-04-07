Реакция Мюллера на поражение «Баварии» от «Хайденхайма» с 2:0

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Хайденхайма» в 28-м туре Бундеслиги (2:3).
- Мюнхенцы вели 2:0.
«Всем понятно, что мы сейчас не в лучшем периоде истории «Баварии». Игра с «Хайденхаймом» состояла из двух разных таймов. Мы защищались не шедеврально.
Во втором тайме уже были проблемы в атаке. Не реализовали моменты. «Хайденхайм» в итоге перевернул ситуацию.
Результат не изменить. Во вторник против «Арсенала» в ЛЧ выложимся по полной», – цитирует Мюллера твиттер Bayern & Germany.
- Через неделю «Бавария» может утратить шансы на чемпионство.
- Последний раз мюнхенцы не выиграли Бундеслигу в 2012 году.