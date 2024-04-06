В субботу, 6 апреля, в 32-м туре АПЛ встречаются «Астон Вилла» и «Брентфорд». Игра состоится в Бирмингеме, начало – в 17:00 (мск).

Команда Унаи Эмери занимает 4-е место в чемпионате, набрав 59 очков. «Астон Вилла» добыла 18 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей 63:46.

«Брентфорд»

«Брентфорд» набрал 28 очков и находится на 15-м месте в таблице. Подопечные Томаса Франка добыли 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 42:55.

Отрыв от зоны вылета составляет 6 пунктов.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

17.12.23 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:2;

22.04.23 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:1;

23.10.22 «Астон Вилла» – «Брентфорд» – 4:0;

02.01.22 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 2:1;

28.08.21 «Астон Вилла» – «Брентфорд» – 1:1.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брентфорд»

«Астон Вилла» обязана реабилитироваться за разгром от «Ман Сити», тем более, по потерянным очкам команда уступила 4-е место «Тоттенхэму». Прогноз – П1 с коэффициентом 1.68.