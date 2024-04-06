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    • «Астон Вилла» – «Брентфорд»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    «Астон Вилла» – «Брентфорд»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 32-м туре АПЛ встречаются «Астон Вилла» и «Брентфорд». Игра состоится в Бирмингеме, начало – в 17:00 (мск).

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери занимает 4-е место в чемпионате, набрав 59 очков. «Астон Вилла» добыла 18 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей 63:46.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» набрал 28 очков и находится на 15-м месте в таблице. Подопечные Томаса Франка добыли 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 42:55.

    Отрыв от зоны вылета составляет 6 пунктов.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 17.12.23 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:2;
    • 22.04.23 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:1;
    • 23.10.22 «Астон Вилла» – «Брентфорд» – 4:0;
    • 02.01.22 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 2:1;
    • 28.08.21 «Астон Вилла» – «Брентфорд» – 1:1.

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брентфорд»

    «Астон Вилла» обязана реабилитироваться за разгром от «Ман Сити», тем более, по потерянным очкам команда уступила 4-е место «Тоттенхэму». Прогноз – П1 с коэффициентом 1.68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:28
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