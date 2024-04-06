Защитник «Зенита» Караваев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Вячеслав Караваев оценил конкурентность чемпионата России в сезоне-2023/24.

– В последние годы уже к весенней части сезона «Зенит» имел серьезный отрыв от конкурентов, а сейчас вас вплотную преследуют «Краснодар» и «Динамо». Удивлены такой плотной борьбе за золото?

– Интрига сохраняется, наверху всe плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту.

До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений – очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, еще можно было бы что-то говорить, а так всего одно – это вообще ни о чем.

Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку.

– Сколько лет еще «Зенит» продержится в качестве чемпиона?

– Надеюсь, пока не закончу карьеру, буду чемпионом (смеется).

– А если до 40 лет доиграете?

– Если буду в «Зените» до 40, то – конечно. Когда играешь в таком большом клубе, хочется каждый год завоевывать чемпионство.

– Как «Бавария», продержитесь одиннадцать сезонов подряд на вершине?

– Надеюсь, что дольше!