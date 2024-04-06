В субботу, 6 апреля, «Акрон» примет дома «Торпедо» в рамках 26 тура Первой лиги. Поединок начнется в 16:00 по мск.

«Акрон»

Тольяттинцы идут на втором месте с 42 очками – у команды столько же баллов, сколько и у лидирующих «Химок», однако подмосковный клуб имеет большее количество забитых мячей. «Акрон» выиграл 12 матчей, по 6 раз сыграл вничью и потерпел поражение. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1).

«Торпедо»

Москвичи идут в середине турнирной таблицы с 31 очками – занимают 11 место. Команда выиграла восемь матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 23 мяча. В предыдущем матче «Торпедо» дома выиграло «КАМАЗ» (1:0).

Прогноз на матч «Акрон» – «Торпедо»

В последних трех очных встречах команды по разу выиграли, а также сыграли вничью. В предстоящей встрече «Акрон» фаворит – команда не проигрывает в трех встречах кряду и в целом претендует на повышение в классе. Наш прогноз – победа «Акрона» (1.88).