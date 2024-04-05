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    • Экс-президент РФС – о новом тренере «Ахмата»: «Адиев принял неразумное решение»

    Экс-президент РФС – о новом тренере «Ахмата»: «Адиев принял неразумное решение»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возвращение Магомеда Адиева в «Ахмат».

    • Тренер возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.
    • Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.
    • «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.

    «Сборная Казахстана будет отвлекать Адиева от работы в «Ахмате». Это не идет на пользу тренеру, когда он совмещает две важные должности.

    В Казахстане футбол на подъеме, там федерация ставит амбициозные задачи. Нужно 100 процентов времени уделять сборной Казахстана.

    «Ахмат» тоже требует повышенного внимания, так как глава республики погружен в дела клуба.

    С моей точки зрения, Адиев принял неразумное решение совмещать работу в сборной и клубе», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2024 21:55
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    Комментарии (6)
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    Ziklop
    1712344200
    жопа треснуть может, на двух стульях сидеть.
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    kirdykprishel
    1712346878
    Прав Колосков.Надо Казахстану отказаться от Адиева.
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    WE ARE FOR PETER
    1712347532
    Адиев не сможет у нас тренировать! Не получается у него! Удивительно что в Казахстане получилось
    Ответить
    Bozigit
    1712382713
    Это только время покажет
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