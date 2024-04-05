Экс-президент РФС – о новом тренере «Ахмата»: «Адиев принял неразумное решение»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возвращение Магомеда Адиева в «Ахмат».

Тренер возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.

Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

«Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.

«Сборная Казахстана будет отвлекать Адиева от работы в «Ахмате». Это не идет на пользу тренеру, когда он совмещает две важные должности.

В Казахстане футбол на подъеме, там федерация ставит амбициозные задачи. Нужно 100 процентов времени уделять сборной Казахстана.

«Ахмат» тоже требует повышенного внимания, так как глава республики погружен в дела клуба.

С моей точки зрения, Адиев принял неразумное решение совмещать работу в сборной и клубе», – сказал Колосков.