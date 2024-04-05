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    Караваев сравнил города в России и Европе

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил, чем жизнь в европейской провинции лучше, чем в российской.

    – Каково было жить в не самых больших городах Европы по сравнению с Москвой и Питером?

    – Арнем, где находится «Витесс», – очень хороший город. Маленький, но там всe есть для жизни: красивый центр, магазины, кафе, рестораны. Час езды до Амстердама, час до Дюссельдорфа. Если был выходной, я ехал в Амстердам или в Германию.

    Мне понравилось в курортном городке Гаага. Море, ресторанчики – летом там вообще круто. Гронинген – тоже классный город, меня туда возил друг, словенский нападающий Тим Матавж. Он играл в местном клубе.

    – Но судя по тому, что больше выезжали в Амстердам и Дюссельдорф, вас всe равно больше к мегаполисам тянет?

    – Там больше возможностей. В Дюссельдорфе, например, есть супермаркет, где можно было русские продукты купить. Гречку ту же. Часик доехать на машине – не проблема. Я и в Париж ездил на машине, и в Бельгию. Всe близко.

    – Сейчас туда проблематично въехать?

    – Летом мне нужно было лететь в Голландию через Прагу по личным вопросам. В Стамбуле меня развернули. Пришлось лететь в Вену и на машине добираться до Праги. Оттуда в Голландию я уже полетел спокойно.

    Когда я рассказал эту историю в интервью, был такой резонанс, как будто это Мбаппе куда-то не пустили!

    – Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?

    – Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа. Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге.

    Очень понравилось, природа у нас космическая! Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.

    – Наша провинция сильно отличается от европейской?

    – В остальной Европе всe равно другая культура. Я жил в Яблонце с населением 30 тысяч человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда.

    В Голландии тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. Всe удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика.

    Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро – удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь.

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    Источник: «Известия»

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    05.04.2024 20:08
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    Комментарии (3)
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    моэм
    1712347449
    Судя по полному отсутствию в интервью слова " ФУТБОЛ " , Караваева интересует отдых , рестораны ,кафе и магазины ....и Зенит готов платить большую зарплату лишь бы он не играл за другие команды РПЛ....полное совпадение интересов !
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    vvv123
    1712385773
    Надо отпустить его в Европу, играет уже керовенько, точный пас через только получается.
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    Россия
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