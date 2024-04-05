Караваев сравнил города в России и Европе

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил, чем жизнь в европейской провинции лучше, чем в российской.

– Каково было жить в не самых больших городах Европы по сравнению с Москвой и Питером?

– Арнем, где находится «Витесс», – очень хороший город. Маленький, но там всe есть для жизни: красивый центр, магазины, кафе, рестораны. Час езды до Амстердама, час до Дюссельдорфа. Если был выходной, я ехал в Амстердам или в Германию.

Мне понравилось в курортном городке Гаага. Море, ресторанчики – летом там вообще круто. Гронинген – тоже классный город, меня туда возил друг, словенский нападающий Тим Матавж. Он играл в местном клубе.

– Но судя по тому, что больше выезжали в Амстердам и Дюссельдорф, вас всe равно больше к мегаполисам тянет?

– Там больше возможностей. В Дюссельдорфе, например, есть супермаркет, где можно было русские продукты купить. Гречку ту же. Часик доехать на машине – не проблема. Я и в Париж ездил на машине, и в Бельгию. Всe близко.

– Сейчас туда проблематично въехать?

– Летом мне нужно было лететь в Голландию через Прагу по личным вопросам. В Стамбуле меня развернули. Пришлось лететь в Вену и на машине добираться до Праги. Оттуда в Голландию я уже полетел спокойно.

Когда я рассказал эту историю в интервью, был такой резонанс, как будто это Мбаппе куда-то не пустили!

– Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?

– Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа. Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге.

Очень понравилось, природа у нас космическая! Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.

– Наша провинция сильно отличается от европейской?

– В остальной Европе всe равно другая культура. Я жил в Яблонце с населением 30 тысяч человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда.

В Голландии тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. Всe удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика.

Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро – удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь.