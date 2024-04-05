Канселу вынуждает «Манчестер Сити» идти на уступки в переговорах с «Барселоной»

Фланговый защитник Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне» после истечения срока аренды.

29-летний португалец отказывает всем, кто выходит на него с предложениями. Сообщалось об интересе к фулбеку со стороны «Арсенала», «Баварии», «Челси» и саудовских клубов.

Из-за позиции Канселу «Манчестер Сити», владеющий правами на игрока, вынужден идти на уступки в переговорах. Изначально англичане требовали за Жоау 40 миллионов евро, но «Барса» столько заплатить не может.

Скорее всего, клубы договорятся либо о полноценном трансфере за меньшую сумму, либо об аренде с правом выкупа. Каталонцы предпочли бы второй вариант.