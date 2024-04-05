Семин объяснил, чем Семак превосходит иностранных тренеров

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в Фонбет Кубке России. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

«Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»? Да, превосходит без сомнений.

Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», – сказал Семин.