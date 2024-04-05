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    • Семин объяснил, чем Семак превосходит иностранных тренеров

    Семин объяснил, чем Семак превосходит иностранных тренеров

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в Фонбет Кубке России. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

    «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»? Да, превосходит без сомнений.

    Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», – сказал Семин.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    05.04.2024 08:36
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    Комментарии (3)
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    Semenycch
    1712297900
    И не только в этом.
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    vvv123
    1712298104
    Превосходит тем, что ему всегда покупают кучу бразил.
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    СпорЦмен
    1712306314
    Место эмблемы срамтака на туалетной бумаге!
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