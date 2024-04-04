Волгоград примет турнир под эгидой УЕФА

23-29 апреля в Волгограде пройдет турнир развития УЕФА для сборных не старше 16 лет. Сыграют Россия, Гана, Сербия, Казахстан.

«Матчи пройдут в Волгограде на стадионах «Зенит» и ВГАФК.

Турниры развития УЕФА – международные соревнования среди юношеских команд, которые ежегодно проходят в разных странах. Россия примет их во второй раз», – добавили в РФС.