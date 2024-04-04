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    Волгоград примет турнир под эгидой УЕФА

    23-29 апреля в Волгограде пройдет турнир развития УЕФА для сборных не старше 16 лет. Сыграют Россия, Гана, Сербия, Казахстан.

    «Матчи пройдут в Волгограде на стадионах «Зенит» и ВГАФК.

    Турниры развития УЕФА – международные соревнования среди юношеских команд, которые ежегодно проходят в разных странах. Россия примет их во второй раз», – добавили в РФС.

    • Россия с 2022 года отстранена от взрослых соревнований УЕФА и ФИФА.
    • Сборная страны проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – в июне против Белоруссии в Минске.

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    Источник: РФС

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    04.04.2024 16:25
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    Комментарии (10)
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    TIMOTHY
    1712237821
    Печаль..но хоть что то
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    fakeid
    1712240311
    даже гана в уефа! а мы нет. гы-гы!
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    nemolod
    1712244276
    Не понял название "турнир развития"-это что,получается турнир для недоразвитых? Другого нормального названия в УЕФА придумать не могут,только и умеют что российские клубы и сборную от ЧЕ и ЧМ отстранять!
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    ФК Пупсик
    1712247172
    Ну ладно, раз стадион Зенит, то я еще согласен!
    Ответить
    Fialet
    1712249260
    Без флага и гимна?
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    Mirak92
    1712251482
    А вот тут позор нашим! ой УЕФА .мы да да да ,согласны. Фу млять ,то ******** Европу и запад ,то бежим кому то и чему то доказывать .Дудка за рубежом ,а мы мыши ,бегаем .Свое у нас свое. Заводить в 92 году надо было все !А не привыкать к импорту .А сейчас уже х...я .Поколение на поколение .Им уже наш плагиат не нравится и не будет. Раньше на сборных молодежки по 20к людей было ,а сейчас в РПЛ дай бог 10к набирается . Величавая Россия . Я все.Могете ***..сить не обижусь
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    BRO_football
    1712257939
    А почему так мало участников? Только у 4-х сборных есть футбольные команды не старше 16 лет? Что-то не слышно срача от Украины и других европейских сборных.
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