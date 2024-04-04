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    • Рубиалес – о поцелуе с Эрмосо: «Сначала она сказала, что все в порядке»

    Рубиалес – о поцелуе с Эрмосо: «Сначала она сказала, что все в порядке»

    Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес высказался о своем преследовании.

    • В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
    • В середине сентября глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.

    «Никакого сексуального контекста в том поцелуе не было. Сначала она сказал мне, что все в порядке, но затем изменила мнение. Агрессии с моей стороны не было.

    Почему нельзя сомневаться в словах Эрмосо, а в моих можно? Это ограничение свободы мысли», – считает Рубиалес.

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    Источник: Marca

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    04.04.2024 14:53
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    Комментарии (1)
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    Боров мясной
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    Денег ей пообещали много, теперь у неё истерика, жадность обуяла, ещё больше хочет, и мужики перестали её трахать!
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