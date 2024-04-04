Рубиалес – о поцелуе с Эрмосо: «Сначала она сказала, что все в порядке»

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес высказался о своем преследовании.

В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.

Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.

В середине сентября глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.

«Никакого сексуального контекста в том поцелуе не было. Сначала она сказал мне, что все в порядке, но затем изменила мнение. Агрессии с моей стороны не было.

Почему нельзя сомневаться в словах Эрмосо, а в моих можно? Это ограничение свободы мысли», – считает Рубиалес.