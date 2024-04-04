Джанашия: «Хвича не стал бы таким крутым без игры в РПЛ»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия объяснил, почему его сын учится футболу в России.
– Пару месяцев назад вы приводили сына на просмотр в «Локомотив». Как у него дела?
– Его не оставили, сказали, что пока не готов для «Локомотива». Я его ещe приведу сюда в ближайшее время.
– Чего не хватило?
– Ему не хватает силы. Знает, где и как правильно отдать пас, техника есть, но нет силы.
– Почему решили попробовать с ним в России и не оставили в грузинской академии?
– Российский футбол сильнее, чем грузинский. Я хочу, чтобы сын прошeл российскую школу. Он техничный игрок, но то, чего ему не хватает, он получит в России. Хвича Кварацхелия тоже начал играть в России, и он бы не был таким крутым футболистом, если бы не играл в РПЛ.
- Кварацхелия играл в России за «Локомотив» и «Рубин».
- После Казани транзитом через батумское «Динамо» Хвича оказался в «Наполи».
- Сейчас 23-летний игрок стоит 80 миллионов евро.