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    Джанашия: «Хвича не стал бы таким крутым без игры в РПЛ»

    Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия объяснил, почему его сын учится футболу в России.

    – Пару месяцев назад вы приводили сына на просмотр в «Локомотив». Как у него дела?

    – Его не оставили, сказали, что пока не готов для «Локомотива». Я его ещe приведу сюда в ближайшее время.

    – Чего не хватило?

    – Ему не хватает силы. Знает, где и как правильно отдать пас, техника есть, но нет силы.

    – Почему решили попробовать с ним в России и не оставили в грузинской академии?

    – Российский футбол сильнее, чем грузинский. Я хочу, чтобы сын прошeл российскую школу. Он техничный игрок, но то, чего ему не хватает, он получит в России. Хвича Кварацхелия тоже начал играть в России, и он бы не был таким крутым футболистом, если бы не играл в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    04.04.2024 13:51
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    Комментарии (2)
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    Bozigit
    1712240501
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    Kazımbeyoglu--google
    1712430666
    Действительно, без игровой практики в россии Хвича вообще и футболистом не был бы. Суперзвезды российского футбола,кокорин, миранчук, головин всё это доказывают своей блестящей игрой в составе европейских грандов)
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