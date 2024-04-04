Джанашия: «Хвича не стал бы таким крутым без игры в РПЛ»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия объяснил, почему его сын учится футболу в России.

– Пару месяцев назад вы приводили сына на просмотр в «Локомотив». Как у него дела?

– Его не оставили, сказали, что пока не готов для «Локомотива». Я его ещe приведу сюда в ближайшее время.

– Чего не хватило?

– Ему не хватает силы. Знает, где и как правильно отдать пас, техника есть, но нет силы.

– Почему решили попробовать с ним в России и не оставили в грузинской академии?

– Российский футбол сильнее, чем грузинский. Я хочу, чтобы сын прошeл российскую школу. Он техничный игрок, но то, чего ему не хватает, он получит в России. Хвича Кварацхелия тоже начал играть в России, и он бы не был таким крутым футболистом, если бы не играл в РПЛ.