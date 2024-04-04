Кержаков назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после кубкового матча со «Спартаком» (2:1) выделил лучшего игрока в составе соперников.
- «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
- Дубль у «Зенита» оформил Педро.
- Ответный матч – 17 апреля.
– Кто в составе «Спартака» был самым опасным?
– Мне Данил Пруцев нравится. В целом первые 15-20 минут «Спартак» играл хорошо, а потом немного подсел. Точнее, мы переломили игру.
Если бы «Спартак» так играл на протяжении всего матча, выдержал бы такой темп, можно было бы сказать, что игра была целостная. А так судить по двадцати первым минутам тяжело.