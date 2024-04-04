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    • Кержаков назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Кержаков назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после кубкового матча со «Спартаком» (2:1) выделил лучшего игрока в составе соперников.

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    – Кто в составе «Спартака» был самым опасным?

    – Мне Данил Пруцев нравится. В целом первые 15-20 минут «Спартак» играл хорошо, а потом немного подсел. Точнее, мы переломили игру.

    Если бы «Спартак» так играл на протяжении всего матча, выдержал бы такой темп, можно было бы сказать, что игра была целостная. А так судить по двадцати первым минутам тяжело.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    04.04.2024 13:27
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1712232756
    Срам, просто, опять по полной обосрался!
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    TIMOTHY
    1712238810
    В дворовой команде спам выделить некого
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