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    Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о кубковом матче «Спартак» – «Зенит» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Матч получился информативным и событийным. В первую очередь на ход встречи повлиял состав «Зенита» и его изменения по ходу матча. 11 футболистов, выбранных Семаком, оказались совершенно не сыграны.

    Особенно проблемы гостей были заметны в средней линии. Благодаря этому «Спартак» полностью переиграл соперников в первом тайме. Гости временами выглядели беспомощно. Для Сергея Семака ход встречи до перерыва определенно стал сюрпризом.

    Гильермо Абаскаль же выпустил с первых минут практически всех сильнейших футболистов. Единственно, он совершенно не угадал с Классеном. Леон был незаметен в непривычной для себя позиции. Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя «Спартак» вeл в счете. Зиньковский и Классен – совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил», – считает Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    04.04.2024 12:58
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    Комментарии (7)
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    ilichkadr
    1712225592
    Спартак похвалил за первый тайм, а Зенит за второй тайм даже не вспомнил, ограничившись только фразой "Испанец опять начудил". Саня, где анализ-то!?
    Ответить
    momwig_
    1712228606
    Ну, начудил он в первом тайме, когда вёл в счёте, а исправил я во втором, который проиграли. Может, и не в Классене дело было
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    СпорЦмен
    1712233431
    Между Зенитом и срамтаком, просто пропасть. Начиная с подбора игроков, заканчивая атмосферой в коллективе. Туда же можно добавить адекватность болельщиков срама, просто клиника. Вобщем, ждем ответной игры в Петербурге. У нас есть еще 1 шанс поржать над сви.норылами.
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    TIMOTHY
    1712239025
    Дали фору вначале,смотрят что ничего не может спам ) решили выиграть
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    vvv123
    1712239643
    Бубнов сказал "бу-бу", а потом добавил "бу-бу-бу"!
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