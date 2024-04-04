Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о кубковом матче «Спартак» – «Зенит» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«Матч получился информативным и событийным. В первую очередь на ход встречи повлиял состав «Зенита» и его изменения по ходу матча. 11 футболистов, выбранных Семаком, оказались совершенно не сыграны.

Особенно проблемы гостей были заметны в средней линии. Благодаря этому «Спартак» полностью переиграл соперников в первом тайме. Гости временами выглядели беспомощно. Для Сергея Семака ход встречи до перерыва определенно стал сюрпризом.

Гильермо Абаскаль же выпустил с первых минут практически всех сильнейших футболистов. Единственно, он совершенно не угадал с Классеном. Леон был незаметен в непривычной для себя позиции. Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя «Спартак» вeл в счете. Зиньковский и Классен – совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил», – считает Бубнов.