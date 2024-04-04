Нигматуллин прокомментировал возможный приход Черчесова в «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию, что клуб рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера.

Накануне москвичи вылетели из Фонбет Кубка России от «Урала» (0:1).

Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов хочет покинуть пост.

Помимо Черчесова «Локо» рассматривает возвращение Марко Николича.

«Если придeт Черчесов, то при всeм уважении к Галактионову Станислав Саламович – более опытный специалист, а его квалификация намного выше. Зная его возможности достигать успеха со своими командами, удивительно, что Черчесов до сих пор без работы. Поэтому назначение Черчесова будет только на пользу «Локомотиву».

Думаю, что Черчесов в ближайшее время возглавит «Локомотив» или «Спартак», – сказал Нигматуллин.