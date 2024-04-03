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    Гол «Спартака» «Зениту» засчитан ошибочно (Игорь Федотов)

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил гол Манфреда Угальде из кубкового матча «Спартак»«Зенит».

    «Александр Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь.

    Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR, я не знаю», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 21:32
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    Комментарии (31)
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    FCSpartakM
    1712173248
    там нарушение было защитником изначально, за хлебало хватал, поэтому и засчитали
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    VVM1964
    1712173476
    Все там чисто и гол забит правильно - Мяч от головы попадает в руку, такая рука не считается ! И положение вполне естественное, его дернули сзади и рука пошла естественно вперед !!!
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    alefreddy
    1712173696
    а защитник его держал это как
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712174160
    Печенье на вар ушло
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    momwig_
    1712174601
    Ну, тут можно только посочувствовать человеку - моложе меня, а глаза уже пропил. Купите очки человеку, то ли не брал, то ли п.р.о.с.р.а.л - не суть, помогите материально, хрен с ним, со здоровьем, он сейчас репутацию коню под хвост пускает.. Ясно что футбольные судьи - люди без профессии, либо состояние на взятках, либо вот так - жалко и нелепо.
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    ivany4
    1712175471
    Ну ладно, не видел Федотов, как соболя рукой разворачивали за лицо. Ну ладно, не видел несколько повторов, по которым даже чердак. сказал, что был неправ и гол забит абсолютно верно. Но вот что скажет "судья" Федотов, по поводу первого гола сбг, когда перед этим соперник свалил вратаря Спартака и игра продолжалась??? Не напоминает случай с Диканем и Кержаковым. После которого все клялись, что была ошибка. Или теперь вратарь никто в своей вратарской площади?? А что он скажет по поводу обоюдных карточек Угальде и Алипу? Что предписывают правила для игрока, умышленно атаковавшего соперника со спины и без мяча?
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    Spirit_78
    1712177565
    Обратный пример - первый круг текущего розыгрыша РПЛ. Игрок Зенита мизинчиком задел мяч, будучи за спиной Соболева (он контролировал мяч и на эпизод сие никак не повлияло). Разглядели и пенальти поставили. И фиг с ним, задел - поставили. Но здесь-то даже смотреть никто не стал))
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    andr45
    1712180243
    "Соболев вообще остановил мяч рукой" ) И, сзватив мч, рукой отдао пас) Если ФЕДОТОВ, то это надолго) И почему все постсовеские Федотовы - абсолютные идиёты и хамы? А вот в СССР, ФЕДОТОВ звучало гордо, что ГРИГОРИЙ, что ВЛАДИМИР)
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    BarStep
    1712201027
    Очевидное для сектантов - это невероятное… Печалька однако. Вот разверни ситуацию наооборот (подобный гол в ворота Спартака) и здесь бы сектанты захрюкали бы всех нахрен до обморока..
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    Боров мясной
    1712203876
    Куку на ВАРе подался! Стыдно за спартакоаских болел!!! Была рука чего левые отмазки писать.
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