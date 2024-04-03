Гол «Спартака» «Зениту» засчитан ошибочно (Игорь Федотов)

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил гол Манфреда Угальде из кубкового матча «Спартак» – «Зенит».
«Александр Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь.
Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR, я не знаю», – сказал Федотов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
- Матч в поле судит москвич Сергей Карасев.
- Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.