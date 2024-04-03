Пиняев получил удар в голову в столкновении с вратарем «Урала», судья не назначил пенальти

На 69-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России вратарь «Урала» Алексей Мамин пошел на перехват и поймал мяч в прыжке, но попал коленом в лицо полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.
Игроку москвичей была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома, но он продолжил встречу.
Главный судья Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».
- «Урал» выиграл матч со счетом 1:0.
- «Локомотив» завершил выступление в турнире.