Пиняев получил удар в голову в столкновении с вратарем «Урала», судья не назначил пенальти

На 69-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России вратарь «Урала» Алексей Мамин пошел на перехват и поймал мяч в прыжке, но попал коленом в лицо полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Игроку москвичей была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома, но он продолжил встречу.

Главный судья Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».