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    • Пиняев получил удар в голову в столкновении с вратарем «Урала», судья не назначил пенальти

    Пиняев получил удар в голову в столкновении с вратарем «Урала», судья не назначил пенальти

    На 69-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России вратарь «Урала» Алексей Мамин пошел на перехват и поймал мяч в прыжке, но попал коленом в лицо полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

    Игроку москвичей была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома, но он продолжил встречу.

    Главный судья Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

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    Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва

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    03.04.2024 19:09
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    Комментарии (7)
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    DVOK68
    1712162472
    В то время,когда футбол был футболом,любой пацан в ДЮСШ знал что когда воротчик соперника ПЕРВЫЙ на верховом мяче,упаси тебя Боже лезть под мяч этот.Сейчас это негласная техника безопасности похерена и футбол превратился в марлезонский балет.И карлик тоже позабыл о технике безопасности,за что и огрёб.""Пенальти"...) Имбецилы что ль?)
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    vvv123
    1712169284
    Судья правильно поступил. Иначе каждый му.ак будет лезть под чужое колено и просить пен!
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    Сизов-Сергей-google
    1712175224
    Судья мужик. Ибо нехрен лезть куда не стоит, за что справедливо получил по хлебальнику. А по хорошему это жёлтая за атаку на вратаря. Судья пожалел
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    Gospod
    1712255793
    я НЕ понимаю почему ВРАТАРЮ в отличие от полевого игрока МОЖНО потмнению Левникова выпрыгивать с КОЛЕНОМ в голову!?!? ПОчнму это НЕ пенальти?!?! Если бы ногой в голову ударил защитник- пенальти. Калинин рукой апо шее чуть чуть зацепил- пенальти! Коленом в глаз НЕ ПЕНАЛЬТИ?!?!
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