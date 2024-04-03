Тарханов: «Семак может поберечь основу «Зенита», а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона»

Известный российский тренер Александр Тарханов перед первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» констатировал, что обе команды находятся не в оптимальной форме.

– У «Спартака» есть шансы навязать борьбу «Зениту»?

– «Спартак» – необычная команда. Может выстрелить, а может не выстрелить. Мы пока не знаем, какие игроки выйдут с первых минут. «Зенит» делает ставку на чемпионат, так что Семак может поберечь основу в матче Кубка. Я жду ротацию в составе обеих команд.

– То есть вы не можете с уверенностью сказать, что питерцы победят?

– В РПЛ обе команды потеряли очки, они находятся не в оптимальной форме. Сложно что-то прогнозировать. Но «Зенит» точно будет играть в атаку, а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона.

– То есть «Зенит» и «Спартак» – это не равные по уровню команды?

– Конечно, «Зенит» сильнее. И у него больше шансов на победу.