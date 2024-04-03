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    • Тарханов: «Семак может поберечь основу «Зенита», а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона»

    Тарханов: «Семак может поберечь основу «Зенита», а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона»

    Известный российский тренер Александр Тарханов перед первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» констатировал, что обе команды находятся не в оптимальной форме.

    – У «Спартака» есть шансы навязать борьбу «Зениту»?

    – «Спартак» – необычная команда. Может выстрелить, а может не выстрелить. Мы пока не знаем, какие игроки выйдут с первых минут. «Зенит» делает ставку на чемпионат, так что Семак может поберечь основу в матче Кубка. Я жду ротацию в составе обеих команд.

    – То есть вы не можете с уверенностью сказать, что питерцы победят?

    – В РПЛ обе команды потеряли очки, они находятся не в оптимальной форме. Сложно что-то прогнозировать. Но «Зенит» точно будет играть в атаку, а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона.

    – То есть «Зенит» и «Спартак» – это не равные по уровню команды?

    – Конечно, «Зенит» сильнее. И у него больше шансов на победу.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.04.2024 17:36
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    Комментарии (10)
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    WE ARE FOR PETER
    1712156462
    Спам и так провалился
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    Алексей З
    1712157028
    За Спартак премиальные большие , какая наХ ротация.
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    ...уефан
    1712158211
    ...во все стороны подстраховался. В этом весь Тарханов. Предсказатель ещё тот! Впрочем, как и тренер тоже)...
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    andr45
    1712160100
    «Для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона.»))) Это уж точно) А, если «Спартак» выиграет, то все эти серые , скучные и продажные некчемушники и неудачники по жизни скажут: «Zenite» не настроился, бразильские пацаны из питерских фавел непривычны к московским холодам, дождям и ветрам, да и составчик не тот был)
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    Suvorov71
    1712160803
    г-н Тарханов, вы так хорошо ответили, что трудно понять без стопки, но главное вы сказали, что помойка из питера сильнее, вот им кубок не нужен, а чемпионство они уже давно купили. так зачем им играть на кубок, сразу бы проиграли и не вопросов, однако играют, значит хотят выиграть
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    andr45
    1712161738
    Тарханов: «Конечно, «Зенит» сильнее. И у него больше шансов на победу.» Стоимость игроков Clube de futebol «Zenitе» 158 300 тысяч евро Стоимость игроков «Спартака» 91 500 тысяч евро. К тому же судит Сергей Карасев)))))))))))))))))))))))) А «Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный, так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023
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    andr45
    1712161832
    Судьбу матча Zenite - Спартак будут решать самые спартакофобские решалы - КАРАСЕВ и КУКУЯН) ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. На 81-й минуте РЕШАЛА «ОШИБОЧНО» не показал красную карточку армейцу Никите Ермакову. Тот на глазах КАРАСЕВА ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом. И еще много подобных «РЕШЕНИЙ» он принимал) Что же, ждем-с)))
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    Plyash
    1712162119
    Для кого беречь основу,дубинушка Тарханов,её наигрывать надо.Пара-тройка таких сезонов,и превратятся южноамерики в серую футбольную отечественную массу... А мастерство будут наращивать у себя в зале,в двусторонних играх...
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    slavа0508
    1712163668
    Для Спартак проигрыш станет избавлением от рыжего и возможным возрождением клуба ....
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