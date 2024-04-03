Погба подал апелляцию в CAS по поводу допинговой дисквалификации

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда подтвердила наличие апелляции со стороны 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на решение о его четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Поль Погба подал апелляцию на решение Национальной антидопинговой организации Италии. На данный момент другой информации нет», – сообщили в пресс-службе.