Погба подал апелляцию в CAS по поводу допинговой дисквалификации

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда подтвердила наличие апелляции со стороны 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на решение о его четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Поль Погба подал апелляцию на решение Национальной антидопинговой организации Италии. На данный момент другой информации нет», – сообщили в пресс-службе.
- Допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после гостевого матча с «Удинезе» (3:0) 21 августа в 1-м туре нынешнего сезона чемпионата Италии.
- Игрок был временно отстранен от выступлений за клуб.
- 6 октября положительный результат дал и повторный допинг-тест Погба.
- 29 февраля появилась информация о четырехлетней дисквалификации хавбека.