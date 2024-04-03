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    • Погба подал апелляцию в CAS по поводу допинговой дисквалификации

    Погба подал апелляцию в CAS по поводу допинговой дисквалификации

    Пресс-служба Спортивного арбитражного суда подтвердила наличие апелляции со стороны 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на решение о его четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    «Поль Погба подал апелляцию на решение Национальной антидопинговой организации Италии. На данный момент другой информации нет», – сообщили в пресс-службе.

    • Допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после гостевого матча с «Удинезе» (3:0) 21 августа в 1-м туре нынешнего сезона чемпионата Италии.
    • Игрок был временно отстранен от выступлений за клуб.
    • 6 октября положительный результат дал и повторный допинг-тест Погба.
    • 29 февраля появилась информация о четырехлетней дисквалификации хавбека.

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    Источник: ТАСС

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    03.04.2024 16:16
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