Игнатьев назвал козыри «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Зенит».

– Какой результат наиболее вероятен в кубковом матче с «Зенитом»?

– У «Зенита» больше шансов на успех в противостоянии. Обе команды будут ротировать составы и у обеих есть квалифицированные ресурсы. Но питерцы и тут выглядят предпочтительнее.

Понятно, что это принципиальное противостояние для обоих клубов и отношение с двух сторон будет самое серьезное. Думаю, что тренеры учтут все нюансы. Это будет не проходной кубковый первый матч, его воспримут как возможность доказать свой престиж. И у «Зенита» шансы на это выше.

– Вы исходите из показателей «Спартака» этой весной?

– В том числе. Мы же видим последние результаты команд, слышим разговоры вокруг красно-белых. А у питерцев все более прогнозируемо и на поверхности.

– Какова вероятность того, что исход противостояния будет решен в первой игре?

– Не думаю, что даже при крупном счете можно будет подводить итоги двухматчевого противостояния. Но учитывая то, что первый матч пройдет в Москве, шансы «Зенита» на общий успех возрастают. У него есть возможность перед домашней встречей учесть все нюансы и результат первого матча. Дома «Зенит» покажет все лучшие качества.

– То есть шансы «Спартака» в том, чтобы уже в первой игре обеспечить себе задел?

– Конечно. Тем более, ему надо реабилитироваться за неважный старт чемпионата. Москвичи не смогли одолеть команды, которые обязаны были обыгрывать. Поэтому у команды сейчас нет уверенности.

– Какие козыри есть у «Спартака» перед «Зенитом»?

– Конечно, козыри есть. Красно-белые не потеряли спортивный дух. Нельзя сказать, что команда сдается под давлением каких-то сил в матчах. Они играют на максимуме. Но сейчас сложно даются голы. Когда прорвет, тогда появится чувство уверенности. А пока этого нет. У ворот соперника теряется много моментов, что не должно быть у мастеров.

А в игровом плане ребята Абаскаля хорошо прессингуют, хорошо комбинируют, больше контролируют мяч, много атакуют, хорошо готовы функционально. Просто есть чувство неуверенности, а это уже психология. Надо поднять футбольную наглость на высокий уровень, тогда дело пойдет.

– Фактор отсутствия Промеса сильно сказывается на игре «Спартака» впереди, ведь команда не забила пока ни одного мяча весной?

– Если брать Промеса как боевую единицу, он заслуживает внимания. От него исходила уверенность. Он все делал намного квалифицированнее, чем другие футболисты. У него есть чувство позиции при голевых ситуациях.

Промес умел чередовать свои индивидуальные атакующие действия с командными взаимодействиями. Это ставило соперников в стопор, потому что они не всегда могли разобраться, что будет делать этот легионер. Ведь он многое умеет на поле. Так что сейчас «Спартаку» его однозначно не хватает. Это была фигура в нашем чемпионате.