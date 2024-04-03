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    Игнатьев назвал козыри «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

    Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Зенит».

    – Какой результат наиболее вероятен в кубковом матче с «Зенитом»?

    У «Зенита» больше шансов на успех в противостоянии. Обе команды будут ротировать составы и у обеих есть квалифицированные ресурсы. Но питерцы и тут выглядят предпочтительнее.

    Понятно, что это принципиальное противостояние для обоих клубов и отношение с двух сторон будет самое серьезное. Думаю, что тренеры учтут все нюансы. Это будет не проходной кубковый первый матч, его воспримут как возможность доказать свой престиж. И у «Зенита» шансы на это выше.

    – Вы исходите из показателей «Спартака» этой весной?

    – В том числе. Мы же видим последние результаты команд, слышим разговоры вокруг красно-белых. А у питерцев все более прогнозируемо и на поверхности.

    – Какова вероятность того, что исход противостояния будет решен в первой игре?

    Не думаю, что даже при крупном счете можно будет подводить итоги двухматчевого противостояния. Но учитывая то, что первый матч пройдет в Москве, шансы «Зенита» на общий успех возрастают. У него есть возможность перед домашней встречей учесть все нюансы и результат первого матча. Дома «Зенит» покажет все лучшие качества.

    – То есть шансы «Спартака» в том, чтобы уже в первой игре обеспечить себе задел?

    – Конечно. Тем более, ему надо реабилитироваться за неважный старт чемпионата. Москвичи не смогли одолеть команды, которые обязаны были обыгрывать. Поэтому у команды сейчас нет уверенности.

    – Какие козыри есть у «Спартака» перед «Зенитом»?

    – Конечно, козыри есть. Красно-белые не потеряли спортивный дух. Нельзя сказать, что команда сдается под давлением каких-то сил в матчах. Они играют на максимуме. Но сейчас сложно даются голы. Когда прорвет, тогда появится чувство уверенности. А пока этого нет. У ворот соперника теряется много моментов, что не должно быть у мастеров.

    А в игровом плане ребята Абаскаля хорошо прессингуют, хорошо комбинируют, больше контролируют мяч, много атакуют, хорошо готовы функционально. Просто есть чувство неуверенности, а это уже психология. Надо поднять футбольную наглость на высокий уровень, тогда дело пойдет.

    – Фактор отсутствия Промеса сильно сказывается на игре «Спартака» впереди, ведь команда не забила пока ни одного мяча весной?

    – Если брать Промеса как боевую единицу, он заслуживает внимания. От него исходила уверенность. Он все делал намного квалифицированнее, чем другие футболисты. У него есть чувство позиции при голевых ситуациях.

    Промес умел чередовать свои индивидуальные атакующие действия с командными взаимодействиями. Это ставило соперников в стопор, потому что они не всегда могли разобраться, что будет делать этот легионер. Ведь он многое умеет на поле. Так что сейчас «Спартаку» его однозначно не хватает. Это была фигура в нашем чемпионате.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.04.2024 16:04
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    Комментарии (8)
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    Taps
    1712151794
    А не отправить ли нам Спартак в Африку на стажировку ?
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    Цугундeр
    1712153526
    Молодец Борис Петрович .. И на ёлку влез и не оцарапался .
    Ответить
    TIMOTHY
    1712154287
    Если автобус поставит спам то возможно и не пропустит
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    Алексей З
    1712158834
    Слепой давал интервью ? Болею за КБ , но в последних матчах просто не вижу НИЧЕГО внушающего оптимизм. Буду рад если ошибаюсь. Шансы уравнивает только то , что и бмже-клуб ХЗ как играет. Многие лидеры хотят свалить , новички не стали ещё боевой единицей, авторитета пока нет , но есть ох..енные премиальные, которые может заставят Вендела и Клаву поработать на поле.
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    andr45
    1712160658
    А это козыри Clube de futebol «Zenitе»: «С этого сезона в случае выигрыша у «СПАРТАК» ПОЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»
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