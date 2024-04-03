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    • Орлов заявил об отсутствии в РПЛ команды, которую можно назвать лидером

    Орлов заявил об отсутствии в РПЛ команды, которую можно назвать лидером

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о турнирой ситуации, которая сложилась в РПЛ.

    «Если бы сейчас делать турнирную таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы «Ростов». У них три победы. А 13-е и 14-е места заняли бы «Спартак» и «Локомотив». Понимаете? Насколько всe перевернулось. Молодец Карпин, очень хорошо подготовил команду. Что они сотворили с московским «Динамо»? Ну, они же могли восемь забить.

    Поэтому это ещe раз говорит о том, что «Зенит» притормозил, а все остальные, как и он теперь, вровень идут. У нас нет команды, которая может называться лидером», – сказал Орлов.

    • «Зенит» занимает 1-е место с 41 очком после 21 матча. «Краснодар» отстает на 1 очко, «Динамо» – на 3.
    • Петербургский клуб выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    03.04.2024 14:02
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