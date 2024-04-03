Рубиалес задержан в испанском аэропорту

Бывший глава Королевский федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес задержан в аэропорту по возвращении в Испанию из Доминиканской Республики. В аэропорту Мадрида его ждали сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии Испании.

Он находится под следствием в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке RFEF c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании.

По данным Marca, из аэропорта Рубиалес уехал на фургоне Гражданской гвардии. Предположительно, бывшего главу RFEF доставят в здание суда Махадаонды для дачи показаний.