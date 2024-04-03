Рубиалес задержан в испанском аэропорту

Бывший глава Королевский федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес задержан в аэропорту по возвращении в Испанию из Доминиканской Республики. В аэропорту Мадрида его ждали сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии Испании.
Он находится под следствием в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке RFEF c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании.
По данным Marca, из аэропорта Рубиалес уехал на фургоне Гражданской гвардии. Предположительно, бывшего главу RFEF доставят в здание суда Махадаонды для дачи показаний.
- 20 марта в штаб-квартире RFEF прошли обыски. Правоохранительные органы изучают различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023 годы, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.
- На момент обысков Рубиалес находился в Доминиканской Республике по вопросам бизнеса – сообщалось, что бывший глава RFEF готов сотрудничать с властями.
- Рубиалес стал всемирно известен после скандальной ситуации на церемонии награждении после финала женского чемпионата мира. Он взял за голову и поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.