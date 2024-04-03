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    Рубиалес задержан в испанском аэропорту

    Бывший глава Королевский федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес задержан в аэропорту по возвращении в Испанию из Доминиканской Республики. В аэропорту Мадрида его ждали сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии Испании.

    Он находится под следствием в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке RFEF c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании.

    По данным Marca, из аэропорта Рубиалес уехал на фургоне Гражданской гвардии. Предположительно, бывшего главу RFEF доставят в здание суда Махадаонды для дачи показаний.

    • 20 марта в штаб-квартире RFEF прошли обыски. Правоохранительные органы изучают различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023 годы, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.
    • На момент обысков Рубиалес находился в Доминиканской Республике по вопросам бизнеса – сообщалось, что бывший глава RFEF готов сотрудничать с властями.
    • Рубиалес стал всемирно известен после скандальной ситуации на церемонии награждении после финала женского чемпионата мира. Он взял за голову и поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.

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    Источник: Marca

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    03.04.2024 13:56
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    Комментарии (2)
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    Pooodle
    1712143487
    Странные европейцы: поцеловал женщину- выгнали и оштрафовали! Поцеловал бы зулуса- повысили бы и премию дали! Гы-гы-гы!!!
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    Ziklop
    1712149676
    месть феминисток продолжается!
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