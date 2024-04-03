В полуфинале Кубка России в пути команд РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом» (игра пройдет в верхней сетке). Поединок состоится в среду, 3 апреля и начнется в 20:30 по мск.

«Спартак»

В последних пяти матчах «Спартак» выиграл две встречи, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила семь голов и пропустила три мяча. «Спартак» в предыдущем матче сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а в последнем матче Кубка России обыграл «Оренбург» (3:1).

Команда в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Петербуржцы забили семь голов и пропустили три мяча. «Зенит» в предыдущем матче сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1, а в последнем матче Кубка России обыграл «Динамо» – 2:0.

Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

В трех последних очных встречах дважды побеждал «Зенит», еще одна игра завершилась ничьей. В предстоящем матче подопечные Семака выглядят фаворитом, наверняка «Зенит» победит – 2.15.