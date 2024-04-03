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    • «Спартак» – «Зенит»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 3 апреля

    «Спартак» – «Зенит»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 3 апреля

    В полуфинале Кубка России в пути команд РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом» (игра пройдет в верхней сетке). Поединок состоится в среду, 3 апреля и начнется в 20:30 по мск.

    «Спартак»

    В последних пяти матчах «Спартак» выиграл две встречи, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила семь голов и пропустила три мяча. «Спартак» в предыдущем матче сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а в последнем матче Кубка России обыграл «Оренбург» (3:1).

    «Зенит»

    Команда в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Петербуржцы забили семь голов и пропустили три мяча. «Зенит» в предыдущем матче сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1, а в последнем матче Кубка России обыграл «Динамо» – 2:0.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

    В трех последних очных встречах дважды побеждал «Зенит», еще одна игра завершилась ничьей. В предстоящем матче подопечные Семака выглядят фаворитом, наверняка «Зенит» победит – 2.15.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:20
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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1712125878
    Зенит - чемпион!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712127128
    Всё-таки надо хрякам дать коленом в зад, надо! Гыгыгы
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    Скай
    1712129743
    Е5 бЗдинит Е5 вонючек. гы гы
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