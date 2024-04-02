Де Дзерби прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля» и «Баварии»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сделал заявление о своем будущем.

Сообщалось, что итальянец может стать преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Также в его назначении заинтересована «Бавария».

«Я горд тренировать «Брайтон». Мне очень повезло работать в команде с этими футболистами.

Слухи по поводу моего будущего – это часть работы. Прямо сейчас я хочу сконцентрироваться на своих задачах во главе «Брайтона». У меня есть контракт, все внимание на поле. Я расслаблен и не переживаю насчет наших перспектив», – сказал Де Дзерби.