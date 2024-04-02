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    «Наполи» выбрал нового тренера

    Руководство «Наполи» определилось с приоритетным кандидатом на пост главного тренера.

    Это Антонио Конте, у которого очень хорошие отношения с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

    Тренеру готовы дать карт-бланш на трансферном рынке и зарплату на уровне той, что у него была в «Тоттенхэме».

    Если с Конте не удастся договориться, то в списке «Наполи» есть три альтернативных варианта:

    До конца сезона «Наполи» будет руководить Франческо Кальцона. Он стал третьим тренером команды в этом сезоне после Руди Гарсии и Вальтера Маццарри.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.04.2024 16:00
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1712067215
    На работу Конте денег не хватит, а тут распродажа грядет и ускользнет Конте уже зимой
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    JIEGEHDA
    1712072792
    Спалетти. Как много Наполи потерял Из-за его ухода. Это всё ерунда . Потери будут колоссальные . Уходы. Осимен уже аут почти
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    Suvorov71
    1712085154
    Только питерский Сегожа может усилить Наполи, но промквас его не отпустит
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