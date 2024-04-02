«Наполи» выбрал нового тренера

Руководство «Наполи» определилось с приоритетным кандидатом на пост главного тренера.

Это Антонио Конте, у которого очень хорошие отношения с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Тренеру готовы дать карт-бланш на трансферном рынке и зарплату на уровне той, что у него была в «Тоттенхэме».

Если с Конте не удастся договориться, то в списке «Наполи» есть три альтернативных варианта:

До конца сезона «Наполи» будет руководить Франческо Кальцона. Он стал третьим тренером команды в этом сезоне после Руди Гарсии и Вальтера Маццарри.