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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: прогноз на матч 26 тура саудовской Премьер-Лиги, 2 апреля

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: прогноз на матч 26 тура саудовской Премьер-Лиги, 2 апреля

    В 26 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» примет дома «Аль-Охдуд». Игра состоится 2 апреля и начнется в 22:00 по мск.

    «Аль-Хиляль»

    Команда лидирует в чемпионате страны, имеет в своем активе 71 очко. «Аль-Хиляль» выиграл 23 матча, в 2 поединках сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения. Команда забила 76 голов и пропустила 16 мячей – это лучшие показатели лиги. В предыдущем туре команда на выезде обыграла «Аль-Шабаб» (4:3).

    «Аль-Охдуд»

    Команда идет на 15 месте, имеет в своем активе 24 очка, 7 побед, 3 ничьи и 15 поражений. «Аль-Охдуд» забил 22 гола и пропустил 39 мячей. В предыдущем поединке коллектив проиграл «Аль-Раеду» со счетом 1:3.

    Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»

    История противостояния команд насчитывает один матч, в котором победил «Аль-Хиляль» (3:0). В предстоящей встрече очевидно, победят хозяева – коэфф на такой вариант ставки равен 1.12, но мы посоветовали бы еще поставить на ТБ 2.5 – 1.27.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:35
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