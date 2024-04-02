В 31 туре АПЛ «Ноттингем Форест» сыграет с «Фулхэмом». Поединок 2 апреля и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Ноттингем Форест»

Команда в 22 очками идет на 17 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 6 побед, 8 ничьих и 36 забитых голов. «Ноттингем Форест» проиграл в 16 матчах и пропустил 52 гола. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Лондонцы с 39 очками идут на 12 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Фулхэм» забил 46 голов и пропустил 47 мячей. В предыдущем поединке команда сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» – 3:3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»

В трех последних очных встречах выигрывал «Фулхэм». В предстоящем поединке поставим на ОЗ (да), а также ТБ 2.5 с котировками 1.68 и 1.92 соответственно.