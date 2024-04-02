Во 2 этапе четвертьфинала Кубка России в нижней сетке сыграют «Химки» и «Ростов». Игра состоится 2 апреля и начнется в 20:00 по мск.

В последних пяти матчах химчане выиграли три встречи и потерпели два поражения. Команда в предыдущем поединке уступила «Енисею» с разгромным счетом 1:4, а в последней игре Кубка России переиграла «Краснодар» со счетом 2:0. К слову, поражение от химчан стало поводом для увольнения наставника краснодарцев Владимира Ивича.

«Ростов»

Ростовчане в последних пяти играх выиграли три встречи, потерпели два поражения. Команда в предыдущем матче разгромила «Динамо» со счетом 4:1, а в последнем матче Кубка России уступила ЦСКА – 0:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

В последних трех очных встречах трижды побеждал «Ростов». Предположим, в предстоящем матче подопечные Валерия Карпина выиграют этот поединок. Наш прогноз – победа «Ростова» (1.90).