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    • «Химки» – «Ростов»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 2 апреля

    «Химки» – «Ростов»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 2 апреля

    Во 2 этапе четвертьфинала Кубка России в нижней сетке сыграют «Химки» и «Ростов». Игра состоится 2 апреля и начнется в 20:00 по мск.

    «Химки»

    В последних пяти матчах химчане выиграли три встречи и потерпели два поражения. Команда в предыдущем поединке уступила «Енисею» с разгромным счетом 1:4, а в последней игре Кубка России переиграла «Краснодар» со счетом 2:0. К слову, поражение от химчан стало поводом для увольнения наставника краснодарцев Владимира Ивича.

    «Ростов»

    Ростовчане в последних пяти играх выиграли три встречи, потерпели два поражения. Команда в предыдущем матче разгромила «Динамо» со счетом 4:1, а в последнем матче Кубка России уступила ЦСКА – 0:2.

    Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

    В последних трех очных встречах трижды побеждал «Ростов». Предположим, в предстоящем матче подопечные Валерия Карпина выиграют этот поединок. Наш прогноз – победа «Ростова» (1.90).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:19
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