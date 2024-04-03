«Химки» не пропустили ни одного гола за весь розыгрыш Кубка России

«Химки» вылетели из розыгрыша Кубка России-2023/24 не пропустив ни одного гола в пяти матчах.

В домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов подмосковный клуб уступил «Ростову» (0:0, по пенальти 6:7).

Ранее «Химки» одержали победы над 2DROTS (2:0 в гостях), «Уфой» (1:0 дома), владивостокским «Динамо» (4:0 дома) и «Краснодаром» (2:0 дома).