«Химки» не пропустили ни одного гола за весь розыгрыш Кубка России

«Химки» вылетели из розыгрыша Кубка России-2023/24 не пропустив ни одного гола в пяти матчах.
В домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов подмосковный клуб уступил «Ростову» (0:0, по пенальти 6:7).
Ранее «Химки» одержали победы над 2DROTS (2:0 в гостях), «Уфой» (1:0 дома), владивостокским «Динамо» (4:0 дома) и «Краснодаром» (2:0 дома).
- «Химки» дважды в своей истории играли в финале Кубка России – в сезонах 2004/05 и 2019/20.
- В Первой лиге «Химки» находятся на первом месте, набрав 42 очка в 24 матчах.