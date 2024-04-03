Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Химки» не пропустили ни одного гола за весь розыгрыш Кубка России

    «Химки» не пропустили ни одного гола за весь розыгрыш Кубка России

    «Химки» вылетели из розыгрыша Кубка России-2023/24 не пропустив ни одного гола в пяти матчах.

    В домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов подмосковный клуб уступил «Ростову» (0:0, по пенальти 6:7).

    Ранее «Химки» одержали победы над 2DROTS (2:0 в гостях), «Уфой» (1:0 дома), владивостокским «Динамо» (4:0 дома) и «Краснодаром» (2:0 дома).

    • «Химки» дважды в своей истории играли в финале Кубка России – в сезонах 2004/05 и 2019/20.
    • В Первой лиге «Химки» находятся на первом месте, набрав 42 очка в 24 матчах.

    Новости по теме
    «Химки» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024
    «Химки» – «Арсенал»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 8 апреля 1
    Жена Митрюшкина снялась в нижнем белье 17
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712130204
    Теперь всем стало ясно, кто должен играть в ЛЧ.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+