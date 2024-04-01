Быстров назвал лучшего тренера РПЛ: «Я его вытащил на тренерскую деятельность»

Владимир Быстров рассказал, кого считает сильнейшим тренером в чемпионате России.
«Для меня Карпин – сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа, он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом».
Ну, кто его вытащил? (улыбается) Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0 – после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», – заявил Быстров.
- Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».
- Он возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
- Ростовчане идут на 9-м месте в РПЛ с 30 очками после 21 тура.