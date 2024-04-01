Быстров назвал лучшего тренера РПЛ: «Я его вытащил на тренерскую деятельность»

Владимир Быстров рассказал, кого считает сильнейшим тренером в чемпионате России.

«Для меня Карпин – сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа, он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом».

Ну, кто его вытащил? (улыбается) Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0 – после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», – заявил Быстров.