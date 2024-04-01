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    • Быстров назвал лучшего тренера РПЛ: «Я его вытащил на тренерскую деятельность»

    Быстров назвал лучшего тренера РПЛ: «Я его вытащил на тренерскую деятельность»

    Владимир Быстров рассказал, кого считает сильнейшим тренером в чемпионате России.

    «Для меня Карпин – сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа, он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом».

    Ну, кто его вытащил? (улыбается) Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0 – после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», – заявил Быстров.

    • Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».
    • Он возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
    • Ростовчане идут на 9-м месте в РПЛ с 30 очками после 21 тура.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    01.04.2024 22:54
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    Комментарии (15)
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    Al Nikki
    1712003224
    Володька в своём репертуаре...
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    VVM1964
    1712005621
    Вот к чему приводит общение с Мостовым )
    Ответить
    Plyash
    1712005705
    вовка,а есть кто-нибудь,кроме твоих близких,кто тебя любит?Просто так,ни за что? Позвони Валере,пусть среагирует на твой бред,он парень честный.Послушаем. Окурок,передавай привет пламенный Радибуланову.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712006013
    Вовка ошпареный сегодня весь вечер на арене
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    алдан2014
    1712022506
    Вова хоть ,что то стоящее вспомнил
    Ответить
    TIMOTHY
    1712027843
    Вот оно чё Михалыч!))
    Ответить
    subbotaspartak
    1712031169
    До тренера сборной дотащил.... Дак у тебя призвание за Локомотиф
    Ответить
    fakeid
    1712033857
    идиот.
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    Исмо
    1712135843
    Конченый идиот (((по моему этот "бомбардир" наши нервы испытывает, давая слово этому идиоту:):)
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    Сергей-Елизаров-google
    1712139442
    Понятное дело, что тут повырезали из контекста. Но все равно. Вовка с Мостовым однояйцевыми стали. Иксперды, выигравшие ни одну лигу чемпионов, практически в одиночку
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