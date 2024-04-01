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    • Генпродюсер «Матч ТВ» отреагировал на новость о возможной потере прав на трансляции еврокубков

    Генпродюсер «Матч ТВ» отреагировал на новость о возможной потере прав на трансляции еврокубков

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил, действительно ли телеканал может лишиться прав на показ Лиги чемпионов и других евротурниров.

    «Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – сказал Тащин.

    • «Матч ТВ» транслирует еврокубки с момента своего создания в 2015 году.
    • Будущий сезон Лиги чемпионов пройдет по новой схеме.
    • На показ ЛЧ, ЛЕ и других соревнований претендует онлайн-кинотеатр Okko.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    01.04.2024 19:48
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    Комментарии (7)
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    mutabor0992
    1711996093
    Вот олени!А на окко пЯтухи!!!Все хотят денег.Чтоб у вас харя и сРака лопнули!
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    mutabor0992
    1712003910
    На матч тв вообще одни УРОДЫ!!!Начали плей офф кхл показывать...Люди вошли в азарт,вкус почувствовали...И тут хрен в зубы!Завтра хоккея нет.Усе!Хорошего понемногу.
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