Генпродюсер «Матч ТВ» отреагировал на новость о возможной потере прав на трансляции еврокубков

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил, действительно ли телеканал может лишиться прав на показ Лиги чемпионов и других евротурниров.
«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – сказал Тащин.
- «Матч ТВ» транслирует еврокубки с момента своего создания в 2015 году.
- Будущий сезон Лиги чемпионов пройдет по новой схеме.
- На показ ЛЧ, ЛЕ и других соревнований претендует онлайн-кинотеатр Okko.