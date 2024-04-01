Генпродюсер «Матч ТВ» отреагировал на новость о возможной потере прав на трансляции еврокубков

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил, действительно ли телеканал может лишиться прав на показ Лиги чемпионов и других евротурниров.

«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – сказал Тащин.