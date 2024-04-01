Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление

Александр Кержаков назвал тренера, на которого он ориентировался в профессии.

«В плане профессионализма, подхода к тренировочному и подготовительному процессу – Лучано Спаллетти. Это тренер, который у меня был во взрослом футбольном возрасте, когда можно было осознанно воспринимать то, что происходит.

С ним было очень много историй. Много всего рассказано и написано. Самое главное, что характеризует его как очень хорошего тренера – это его результаты уже после карьеры в «Зените».

Здесь и чемпионство с «Наполи», и нынешняя работа в сборной Италии. Тут не нужны истории – нужно просто смотреть на факты, титулы и клубы, в которых он работал», – сказал Кержаков.