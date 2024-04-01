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    • Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление

    Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление

    Александр Кержаков назвал тренера, на которого он ориентировался в профессии.

    «В плане профессионализма, подхода к тренировочному и подготовительному процессу – Лучано Спаллетти. Это тренер, который у меня был во взрослом футбольном возрасте, когда можно было осознанно воспринимать то, что происходит.

    С ним было очень много историй. Много всего рассказано и написано. Самое главное, что характеризует его как очень хорошего тренера – это его результаты уже после карьеры в «Зените».

    Здесь и чемпионство с «Наполи», и нынешняя работа в сборной Италии. Тут не нужны истории – нужно просто смотреть на факты, титулы и клубы, в которых он работал», – сказал Кержаков.

    • Кержакова в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
    • Он тренировал команду менее полугода.
    • До этого Александр возглавлял юношескую сборную России, «Томь», «Пари НН» и кипрскую «Кармиотиссу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 15:41
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1711980969
    Что то значит до тебя не дошло Алекс
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