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    • Титов оценил уровень «Зенита» перед матчами со «Спартаком» в Кубке России

    Титов оценил уровень «Зенита» перед матчами со «Спартаком» в Кубке России

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов констатировал, что сезон у красно-белых будет не самым лучшим в случае вылета из Кубка России.

    «В Кубке попался непростой соперник – «Зенит». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», – сказал Титов.

    • Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на «Лукойл Арене» 3 апреля.
    • Ответная игра пройдет через две недели в Санкт-Петербурге.
    • В РПЛ красно-белые идут на 6-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.04.2024 12:17
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    Комментарии (14)
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    ...уефан
    1711963993
    ...2+2=4...
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    СпорЦмен
    1711964581
    Помню я тот матч. В нём судьи для победы сделали больше чем игрока срама.
    Ответить
    Anton01011969
    1711964647
    Поживём, увидим!!!
    Ответить
    Suvorov71
    1711966304
    Что то по той игре что была с Уралом, трудно сказать, как Спартак будет игратьи какой будет состав, ну возможно Бог подскажет, а если серьезно, все делают вид как будто играют
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    NewLife
    1711968784
    Испанский рыжий бог поможет ?
    Ответить
    Цугундeр
    1711970266
    Наглая сытая вальяжность , или безнадёжная истеричность , в ожидании "следующего победоносного сезона " .. Пох ..
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    subbotaspartak
    1711974560
    Давайте играть в футбол, в Москве, в среду... в сегда...
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    alefreddy
    1711975058
    не строй иллюзий Егор как заставить их биться а не просто в заявку попадать
    Ответить
    Скай
    1712060047
    Многое зависит от того, сколько шаловливая Зинаида занесет судейкам. Если вонючки не сэкономят (халявы то полно), то могет что то у нихи получится. пиз Дюков на стреме.
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