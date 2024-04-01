Титов оценил уровень «Зенита» перед матчами со «Спартаком» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов констатировал, что сезон у красно-белых будет не самым лучшим в случае вылета из Кубка России.

«В Кубке попался непростой соперник – «Зенит». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», – сказал Титов.