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    Гаджиев высказался об игре «Спартака» без Промеса

    Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Спартак» может выполнять свои задачи даже в отсутствие вингера Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

    «Проблемы у «Спартака» были и при Промесе. Но факт в том, что такая команда как «Спартак» не должна зависеть от одного игрока. Понятно, что игрок качественный. И играл он всегда с максимальной отдачей. Да, его не хватает команде. Сегодня об этом говорят многие. Но все равно красно-белые могут выполнять свои задачи без него.

    В команде много хороших российских футболистов, которые мало в чем уступают легионерам. Матч с Сербией во многом показал, что нашему футболу хватает кислорода», – сказал Гаджиев.

    • «Спартак» не забил ни одного гола в РПЛ после возобновления сезона.
    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.04.2024 12:08
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    Комментарии (5)
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    Krics
    1711962761
    Прав, только игроки не знают об этом,ихмо.
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    СпорЦмен
    1711962964
    Так они и выполняют свои задачи, утопают в скандалах.
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    alefreddy
    1711975216
    кто там хороший коряги может одну из пяти игр хорошо отыграть а кроме Промеса никого середняк один
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    Алексей З
    1711977857
    В том то и дело , что в Спартаке собраны давольно средние игроки. В подогрыше ещё могут ,через раз ,что-то полезное сделать , но решить эпизод , взять игру на себя , сделать разницу, повести за собой , таких в составе нет. Элементарно пробить по воротам , всегда искали Промеса. Ничего не умеют , бояться ответственности , серая масса занимающая своё место. Мог бы тренер что-то исправить , но Абаскалю это не дано.
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    TIMOTHY
    1711979992
    Спам был днищем и при промесе,а сейчас КБ разваливают целенаправленно
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