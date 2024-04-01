Гаджиев высказался об игре «Спартака» без Промеса

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Спартак» может выполнять свои задачи даже в отсутствие вингера Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

«Проблемы у «Спартака» были и при Промесе. Но факт в том, что такая команда как «Спартак» не должна зависеть от одного игрока. Понятно, что игрок качественный. И играл он всегда с максимальной отдачей. Да, его не хватает команде. Сегодня об этом говорят многие. Но все равно красно-белые могут выполнять свои задачи без него.

В команде много хороших российских футболистов, которые мало в чем уступают легионерам. Матч с Сербией во многом показал, что нашему футболу хватает кислорода», – сказал Гаджиев.