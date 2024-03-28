Семак рассказал о состоянии Мостового и игроков, вызывавшихся в сборные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед гостевым матчем 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового и игроков, уезжавших ранее в сборные своих стран.

– В полном ли объеме тренируется Андрей Мостовой? В каком состоянии вернулись игроки, которые уезжали в национальные сборные?

– Андрей тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Что касается игроков сборной, то Кассьерра, Алип и Эракович вернулись совсем недавно, поэтому пока сложно сказать – состояние у всех разное, кто-то играл больше, кто-то – меньше. Посмотрим, проанализируем – у нас есть немного времени на то, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся. Непосредственно перед матчем примем решение о том, кто будет играть.

– Есть несколько игроков, которые не были вызваны в сборные и не приняли участие в товарищеском матче. В каком они состоянии?

– Состояние у всех разное. Есть игроки с небольшими повреждениями, которые только начинают работать. Кому-то давали отдохнуть из-за небольшого переутомления, связанного с возобновлением чемпионата, с качеством полей. Надеюсь, что все будут готовы к матчу в той или иной степени.