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  • Семак рассказал о состоянии Мостового и игроков, вызывавшихся в сборные

Семак рассказал о состоянии Мостового и игроков, вызывавшихся в сборные

28 марта 2024, 13:52
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед гостевым матчем 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового и игроков, уезжавших ранее в сборные своих стран.

– В полном ли объеме тренируется Андрей Мостовой? В каком состоянии вернулись игроки, которые уезжали в национальные сборные?

– Андрей тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Что касается игроков сборной, то Кассьерра, Алип и Эракович вернулись совсем недавно, поэтому пока сложно сказать – состояние у всех разное, кто-то играл больше, кто-то – меньше. Посмотрим, проанализируем – у нас есть немного времени на то, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся. Непосредственно перед матчем примем решение о том, кто будет играть.

– Есть несколько игроков, которые не были вызваны в сборные и не приняли участие в товарищеском матче. В каком они состоянии?

– Состояние у всех разное. Есть игроки с небольшими повреждениями, которые только начинают работать. Кому-то давали отдохнуть из-за небольшого переутомления, связанного с возобновлением чемпионата, с качеством полей. Надеюсь, что все будут готовы к матчу в той или иной степени.

  • Матч пройдет 30 марта и начнется в 14:00 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Мостовой Андрей Кассьерра Матео Алип Нуралы Эракович Страхиня Семак Сергей
Комментарии (1)
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Бриг
1711639678
Очень информативно, как всегда у Семака. "Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то где-то. Ближе к матчу буду знать больше. Или нет, а щас Х знает..."
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