Ролан Гусев раскрыл подробности смерти Шершуна

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о последних днях жизни своего экс-одноклубника Богдана Шершуна.

– Недавно не стало еще одного важного для вас человека – экс-защитника ЦСКА Богдана Шершуна. До последнего поддерживали связь?

– Конечно. Но известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову.

Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни – ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось…

Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка – а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог – когда я перешел в «Днепр».