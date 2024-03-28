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    Ролан Гусев раскрыл подробности смерти Шершуна

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о последних днях жизни своего экс-одноклубника Богдана Шершуна.

    – Недавно не стало еще одного важного для вас человека – экс-защитника ЦСКА Богдана Шершуна. До последнего поддерживали связь?

    – Конечно. Но известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову.

    Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни – ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось…

    Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка – а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог – когда я перешел в «Днепр».

    • Шершун умер в начале января. Ему было 42 года.
    • Украинец выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, провел 81 матч, забил 2 гола.

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    Источник: Sport24

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    28.03.2024 12:12
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