Ролан Гусев раскрыл подробности смерти Шершуна

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о последних днях жизни своего экс-одноклубника Богдана Шершуна.
– Недавно не стало еще одного важного для вас человека – экс-защитника ЦСКА Богдана Шершуна. До последнего поддерживали связь?
– Конечно. Но известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову.
Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни – ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось…
Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка – а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог – когда я перешел в «Днепр».
- Шершун умер в начале января. Ему было 42 года.
- Украинец выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, провел 81 матч, забил 2 гола.