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    Ролан Гусев раскрыл секрет своих штрафных и навесов

    Ролан Гусев ответил на вопросы о своих игровых качествах в ходе профессиональной карьеры.

    – Ваши стандарты и вообще навесы – одно из главных моих впечатлений о ЦСКА. Исполнять их учились еще мальчиком?

    – Нет, хотя уже тогда играл на фланге – хочешь не хочешь, а нога набивалась. Основы закладывал в «Динамо».

    С нюансами помогал помощник Газзаева Николай Иванович Латыш – в плане точности передач, например.

    Обычно оставался до часу после тренировок. Часто и один, по привычке, даже если Иваныча или Газзаева рядом не было.

    – На кого ориентировались?

    – Конечно, Бекхэм. Мы с ним почти ровесники. Из наших – наверное, Андрей Кобелев.

    – Техника ваших ударов – что-то из ушедшей эпохи?

    – Я больше забивал в угол вратаря. Сейчас это сложнее. Например, в «Динамо» много мастеров штрафных ударов. Отрабатывают сами – я больше делаю передач с флангами, чтобы ребята завершали.

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    Источник: Sport24

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