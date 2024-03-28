Ролан Гусев раскрыл секрет своих штрафных и навесов

Ролан Гусев ответил на вопросы о своих игровых качествах в ходе профессиональной карьеры.

– Ваши стандарты и вообще навесы – одно из главных моих впечатлений о ЦСКА. Исполнять их учились еще мальчиком?

– Нет, хотя уже тогда играл на фланге – хочешь не хочешь, а нога набивалась. Основы закладывал в «Динамо».

С нюансами помогал помощник Газзаева Николай Иванович Латыш – в плане точности передач, например.

Обычно оставался до часу после тренировок. Часто и один, по привычке, даже если Иваныча или Газзаева рядом не было.

– На кого ориентировались?

– Конечно, Бекхэм. Мы с ним почти ровесники. Из наших – наверное, Андрей Кобелев.

– Техника ваших ударов – что-то из ушедшей эпохи?

– Я больше забивал в угол вратаря. Сейчас это сложнее. Например, в «Динамо» много мастеров штрафных ударов. Отрабатывают сами – я больше делаю передач с флангами, чтобы ребята завершали.