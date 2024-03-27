Попов: «Марио Фернандес уже на финише карьеры»

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал травму защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Травма всегда неприятна, тем более в случае с игроком стартового состава. Но мы знаем, что у «Зенита», наверно, наиболее ровно укомплектованная команда чемпионата России. Поэтому они выйдут из положения, даже если, не дай бог, затянется процесс восстановления.

Отчасти это закономерно. Игрок находится уже на финишной прямой своей карьеры. И возраст, и высокая интенсивность на протяжении многих лет – она не может не сказываться. Поэтому естественно, что Фернандес сейчас подвержен травмам и восстанавливается дольше. Износ организма выше. Поэтому здесь придется подумать и тренерскому штабу, и медицинскому персоналу. Возможно, Марио требуется индивидуализация тренировочного процесса», – сказал Попов.