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    Попов: «Марио Фернандес уже на финише карьеры»

    Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал травму защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

    «Травма всегда неприятна, тем более в случае с игроком стартового состава. Но мы знаем, что у «Зенита», наверно, наиболее ровно укомплектованная команда чемпионата России. Поэтому они выйдут из положения, даже если, не дай бог, затянется процесс восстановления.

    Отчасти это закономерно. Игрок находится уже на финишной прямой своей карьеры. И возраст, и высокая интенсивность на протяжении многих лет – она не может не сказываться. Поэтому естественно, что Фернандес сейчас подвержен травмам и восстанавливается дольше. Износ организма выше. Поэтому здесь придется подумать и тренерскому штабу, и медицинскому персоналу. Возможно, Марио требуется индивидуализация тренировочного процесса», – сказал Попов.

    • Бразилец получил повреждение в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (0:1).
    • Он покинул поле на 79-й минуте.
    • 33-летний Марио в «Зените» с лета.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    27.03.2024 22:47
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