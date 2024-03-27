Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Только один российский матч пройдет в ближайшие выходные без зрителей

    Только один российский матч пройдет в ближайшие выходные без зрителей

    Профессиональные клубы России готовятся к матчам ближайших выходных. Они пройдут с соблюдением повышенных мер безопасности – это следствие теракта в «Крокус Сити Холле» на прошлой неделе.

    Сейчас известно только об одном профессиональном матче в России, который в ближайшие выходные пройдет без зрителей. Это встреча 25-го тура Первой лиги «Шинник»«Ленинградец».

    «В связи с рекомендацией ФНЛ, соответствующей сложившейся обстановке, и усилением мер по обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в Ярославской области эта игра пройдет в режиме без зрителей.

    Приносим глубокие извинения поклонникам футбола и надеемся на понимание», – написали ярославцы.

    Новости по теме
    «Ленинградец» – «Арсенал» Тула: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта
    «КАМАЗ» – «Енисей»: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта
    Матчи Первой и Второй лиги в московском регионе перенесены
    Источник: телеграм-канал «Шинника»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+