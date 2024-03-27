Только один российский матч пройдет в ближайшие выходные без зрителей

Профессиональные клубы России готовятся к матчам ближайших выходных. Они пройдут с соблюдением повышенных мер безопасности – это следствие теракта в «Крокус Сити Холле» на прошлой неделе.

Сейчас известно только об одном профессиональном матче в России, который в ближайшие выходные пройдет без зрителей. Это встреча 25-го тура Первой лиги «Шинник» – «Ленинградец».

«В связи с рекомендацией ФНЛ, соответствующей сложившейся обстановке, и усилением мер по обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в Ярославской области эта игра пройдет в режиме без зрителей.

Приносим глубокие извинения поклонникам футбола и надеемся на понимание», – написали ярославцы.