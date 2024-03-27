Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию

Сборная Франции в товарищеском матче переиграла Чили. Команда Дидье Дешама пропустила первой. Ассистом у французов отметился Килиан Мбаппе.
Хорватия победила на выезде Египет. Двумя ассистами отметился 38-летний полузащитник Лука Модрич.
Сборная Колумбии на стадионе «Атлетико» переиграла Румынию. Дебютный гол за колумбийцев забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
Товарищеские матчи
Голы: 0:1 – Нуньес, 6; 1:1 – Фофана, 19; 2:1 – Коло Муани, 25; 3:1 – Жиру, 72; 3:2 – Осорио, 82.
Румыния – Колумбия – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Кордоба, 6; 0:2 – Ариас, 36; 0:3 – Асприлья, 80; 1:3 – Хаджи, 84; 2:3 – Тэнасе, 90+4.
Голы: 1:0 – Рабиа, 6; 1:1 – Влашич, 21; 1:2 – Петкович, 57; 1:3 – Крамарич, 77; 1:4 – Майер, 86; 2:4 – Абдель Монем, 90+4.