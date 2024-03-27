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    • Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию

    Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию

    Сборная Франции в товарищеском матче переиграла Чили. Команда Дидье Дешама пропустила первой. Ассистом у французов отметился Килиан Мбаппе.

    Хорватия победила на выезде Египет. Двумя ассистами отметился 38-летний полузащитник Лука Модрич.

    Сборная Колумбии на стадионе «Атлетико» переиграла Румынию. Дебютный гол за колумбийцев забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

    Товарищеские матчи

    Франция – Чили – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Нуньес, 6; 1:1 – Фофана, 19; 2:1 – Коло Муани, 25; 3:1 – Жиру, 72; 3:2 – Осорио, 82.

    Румыния – Колумбия – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 6; 0:2 – Ариас, 36; 0:3 – Асприлья, 80; 1:3 – Хаджи, 84; 2:3 – Тэнасе, 90+4.

    Египет – Хорватия – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рабиа, 6; 1:1 – Влашич, 21; 1:2 – Петкович, 57; 1:3 – Крамарич, 77; 1:4 – Майер, 86; 2:4 – Абдель Монем, 90+4.

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    Источник: «Бомбардир»

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